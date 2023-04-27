أنغام مطلوبة على تويتر قبل إحيائها حفلين فى دبي والكويت

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة أنغام التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل احيائها حفلا غنائيا في دبي بالإمارات السبت الموافق 20 مايو المقبل.

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أنغام برفقة فؤاد عبد الواحد فى حفل الإمارات

ومن المقرر أن يشاركها الحفل الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد، وستقدم أنغام خلال الحفل باقة لامعة من أحدث أغانيها.

موعد حفل أنغام فى الكويت

من ناحية أخري تستعد أنغام لاحياء حفلا غنائيا في الكويت على مسرح آرينا الكويت يوم 11 من مايو المقبل.

وروجت للحفل من خلال حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت بوستر الحفل، معلقة عليه:

" وحشتوني نتقابل يوم ١١/٥ بمسرح ارينا الكويت ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت".

أنغام.. نسينا نعيش

وكانت طرحت النجمة أنغام مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

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