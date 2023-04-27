هالة صدقي أم عمرو دياب.. حكاية بدأت فى ينابيع النهر | فيديو وصور

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الهضبة المطرب عمرو دياب تحية خاصة للفنانة هالة صدقي، في حفله الأخير بالغردقة، بسبب "صفصف" الشخصية التي جسدتها الفنانة في مسلسل جعفر العمدة، الذي تم عرضه في ماراثون رمضان الماضي، من بطولة محمد رمضان وهالة صدقي وعدد كبير من النجوم وإخراج محمد سامي.

وانتشر صور ومقطع فيديو من مسلسل "ينابيع النهر" عبر صفحات التواصل الاجتماعي، المسلسل من بطولة مديحة كامل وشكري سرحان وهالة صدقي وعمر دياب، وجسدت الفنانة القديرة هالة صدقي شخصية سميحة والدة حسام الشخصية التي جسدها الفنان عمر دياب آنذاك، على الرغم من أن فرق العمر بينهما وقت عرض المسلسل آنذاك 4 أشهر فقط، ومنذ تلك اللحظة ووصال الصداقه بين الفنان عمرو دياب والفنانة هالة صدقي منذ 37 عاما.

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مسلسل ينابيع النهر من إنتاج سنة

1987،تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، وتدور أحداثه في قصر "أدهم باشا" الذي تثور المشاكل فيه فجأة، ويسعى ابن أخو أدهم للزواج من ابنة عمه ليس حبًا لها، ولكن لرغبته في الحصول على أمواله، وتقف الظروف في صالحه ويتزوج منها، وبعد موت "أدهم باشا" يظهر معدنه وجشعه، ويسعى للحصول على كل ثروته وممتلكاته.

مسلسل ينابيع النهر يتكون من 17 حلقة، ومن بطولة مديكة كامل شكري سرحان، صلاح السعدني، هالة صدقي، عمرو دياب، سعيد عبد الغني، تحية كارويكا، تأليف ثروة أباظة، إخراج عادل صادق.