تامر حسني يتصدر التريند بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النجم تامر حسني تريند مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وجوجل، وذلك بعد إعلانه الطلاق رسميًا من بسمة بوسيل بعد زواج استمر 12 عامًا.

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وكان حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة مؤثرة لبسمة بوسيل بعد طلاقهما رسميًا.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وكتب تامر حسني على خبر طلاقهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب".

رسالة تامر حسني لبسمة بوسيل بعد طلاقهما

وأضاف تامر قائلًا: "ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عاما مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

تامر حسني يحيي حفلًا فى الكويت

ويستعد المطرب تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق ١٢

مايو، وذلك على مسرح الارينا كويت.



ويشار إلى أن طرح النجم تامر حسني، حديثًا، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالًا بالشهر المبارك ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

كما طرحت شركة سينرجي المشاركة في إنتاج فيلم "تاج"، بطولة النجم تامر حسني عن البوستر التشويقى للعمل، وهو أول إنتاج لسلسة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، العمل تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.

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