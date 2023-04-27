تامر حسني يؤجل حفله فى المنارة مايو المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النجم تامر حسني تأجيل حفلته المقبلة بالمنارة والتي كان محدد لها يوم 5 مايو المقبل.

وكتب تامر حسني قائلًا: "يا شباب حفلة 5 مايو اللى في المنارة أتأجلت وبنحدد لها موعد جديد ولما يتحدد هقولكم عليه الأيام الجاية".

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وكانت كشفت شركة سينرجي الشركة المشاركة في إنتاج فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني عن البوستر التشويقى للعمل، وهو أول إنتاج لسلسة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، فيلم "تاج" من تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.

وكان حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة مؤثرة لبسمة بوسيل بعد طلاقهما رسميًا.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وكتب تامر حسني على خبر طلاقهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب".

رسالة تامر حسني لبسمة بوسيل بعد طلاقهما

وأضاف تامر قائلًا: "ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا

الاحترام والتقدير، عشرة 12 عاما مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

تامر حسني يحيي حفلًا فى الكويت

ويستعد المطرب تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق ١٢ مايو، وذلك على مسرح الارينا كويت.

تامر حسني يطرح أغنية رمضان كريم



ويشار إلى أن طرح النجم تامر حسني، حديثًا، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالًا بالشهر المبارك ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

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