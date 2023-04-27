سلمى حايك تخطف الأنظار مع كيم كاردشيان فى حفل TIME 100 Gala

ياسر رشاد - القاهرة - تألقت النجمة العالمية سلمى حايك فى حفل TIME 100 Gala، التي أقيمت في جاز مركز لينكولن في مدينة نيويورك.

وخطفت سلمي الأنظار لها وارتدت فستانا مختلفا بشكل خاص في حفل النجوم السنوي.

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وظهرت سلمي فى الحفل بفستان أنيق وجذاب برفقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان وارتدت حايك فستاناً من الحرير الأزرق مغطى بالدانتيل الأسود خلال الحفل، وتميزت تنورة الفستان بالعديد من الترتر البراق الذي أعطتها مظهرًا لامعا وهي على السجادة الحمراء.

إيرادات فيلم Magic Mike's Last Dance

وكان حقق فيلم فيلم Magic Mike's Last Dance للنجمة سلمى حايك إيرادات بلغت 56 مليونا و297 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

قصة فيلم Magic Mike's Last Dance

يدور فيلم Magic Mike's Last Dance لسلمى حايك حول مايك لين (تاتوم) الذى يصعد إلى المسرح مرة أخرى بعد توقف طويل، بعد صفقة تجارية تركته

مفلس، أصبح يعمل نادل في فلوريدا، ولكن يتوجه مايك إلى لندن مع شخصية اجتماعية ثرية التى تغريه بعرض لا يمكنه رفضه، ومع وجود كل شيء على المحك، بمجرد أن يكتشف مايك ما يدور في ذهنه حقًا، هل سيكون وقائمة الراقصين الجدد الرائعين الذين سيضطرون إلى ضبطهم في حالة جيدة - قادرين على إخراجها؟

أبطال فيلم Magic Mike's Last Dance

الفيلم من بطولة تشانينج تاتوم، دانيال لاكا، ايرين كلاين، علي فيجيروا، ايمي لوسيسيرو، كارمن اوليفاريس، سلمى حايك، كريستوفر بنكومو، كيتلين جيرارد، ايوب خان الدين.

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