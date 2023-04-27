حصيلة إيرادات فيلم يوم 13 فى السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فيلم "يوم 13" بطولة النجم أحمد داود فى تحقيق إيرادات بلغت 12 مليونا و313 ألفا و193 جنيها، وذلك منذ طرحه فى السينمات.

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قصة فيلم يوم 13

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.

أحمد داود يحتفل بالعرض الخاص لفيلم يوم 13

‎واحتفل النجمان أحمد داود ومحمود عبد الغني بعرض فيلم "يوم 13"، والذى ينافس في موسم عيد الفطر المبارك، الجمعة الماضية، داخل إحدى سينمات مدينة نصر وهو أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية ثلاثى الأبعاد.

ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم.



وقد نشر احمد داود امس صورة تجمعه بمخرج ومنتج فيلمه يوم ١٣ وائل عبد الله

وهما يرتديان نظارة 3D وعلق " كانت أول مرة نشوف اعلان الفيلم في السينما .. ومن يومها عرفت اننا بنعمل حاجة كبيرة أوي .. الحمد لله .. شكرا استاذ وائل عبدالله جدا علي كل حاجة .. انا ممتن لحضرتك جدا جدا .. شكرا للجمهور العظيم في مصر .. فيلم "يوم ١٣" قريبا في جميع الدول العربية”.

أبطال يوم 13

يذكر أن فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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