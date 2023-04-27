شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين و800 ألف جنيه إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المعروضة في دور السينما المصرية أمس إيرادات قدرت بـ 3 ملايين و800 ألف جنيه من شباك التذاكر.

ويعرض في دور السينما المصرية حاليا 7 أفلام متنوعة ما بين كوميدي وأكشن وتشويق ورعب.

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وتصدر فيلم "هارلي" لمحمد رمضان إيرادات الأسبوع، إذ اقترب من تحقيق 25 مليون جنيه، يليه فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، الذي احتل المركز الثاني في ترتيب الإيرادات متخطيا 11 مليون جنيه

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بينما جاء في المركز الثالث الفيلم الكوميدي "ابن الحاج أحمد"، بطولة شيكو وسيد رجب ورحمة أحمد، الذي حقق الأسبوع الماضي 8 ملايين و228 ألف جنيه، يليه فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين، الذي حصد 8 ملايين و193 ألف جنيه في أسبوع.

واحتل المركز الخامس في قائمة الإيرادات فيلم "رمسيس باريس" بطولة النجمة هيفاء وهبي، إذ سجل إيرادات بلغت مليونين و387 ألف جنيه، بينما تذيل فيلمي "مغامرات كوكو"، و"ساعة إجابة" الإيرادات الأسبوعية، حيث حقق فيلم مغامرات كوكو مليونا و887 ألف جنيه، أما فيلم ساعة إجابة حصد 884 ألفا و992 جنيها.