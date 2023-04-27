“تم الطلاق” .. بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

كتب امير فتحي في الخميس 27 أبريل 2023 05:51 مساءً - أعلنت الفنانة بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني وطلاقهما بشكل رسمي بعد زواج استمر لمدة 12 عاما .
كتبت بسمة بوسيل في استوري عبر حسابها على موقع “انستجرام” معلنة هذا الخبر: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق” .
تابعت الفنانة المغربية: “لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بينا كل ود واحترام .. وربنا يكتبلك ويكتبلي الخير آمين يارب” .
وعلى الجانب الآخر، أعاد تامر حسني نشر منشور بسمة بوسيل في استوري عبر حسابه على “انستجرام”، وعلق عليه قائلا: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب” .
أضاف: “ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بينا الاحترام والتقدير .. عشرة 12 عام مش هينة .. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم .. سأظل الأب والأخ والصديق والسند .. في حفظ الله” .
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