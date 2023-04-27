شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأول لفيلم Peter Pan & Wendy غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم الخيال والأكشن الجديد Peter Pan & Wendy أو "بيتر بان وويندي" بدءا من غد الجمعة على منصة ديزني، ويعد بمثابة إعادة تصور لرواية "ج. م. باري" وفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الصادر عام 1953.

يستعرض الفيلم قصّة ويندي دارلينج، وهي فتاة صغيرة تخشى ترك منزل طفولتها وراءها، وتلتقي بيتر بان، الصبي الذي لا يكبر في العمر. وبرفقة أشقائها وجنّية صغيرة تدعى تينكر بيل، تسافر ويندي مع بيتر إلى عالم "أرض الأحلام" السحري، وهناك تواجه قبطان القراصنة الشرير "الكابتن هوك"، لتبدأ في مغامرة مشوّقة وخطيرة ستغيّر حياتها إلى الأبد.

الفيلم من بطولة جود لو، ألكسندر مولوني، إيفر آندرسون، يارا شهيدي، أليسا واباناتاهك، جوشوا بيكرينج، جاكوبي جوب، مولي باركر، آلان توديك، وجيم جافيجان، ومن إخراج ديفيد لوري، بينما كتب السيناريو ديفيد لوري وتوبي هالبروكس بناءً على الرواية التي كتبها ج. م. باري.