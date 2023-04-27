شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى لـ بسمة بوسيل بعد انفصالهما رسميا: سأظل الأب والأخ والصديق والسند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بسمة بوسيل منذ قليل انفصالها رسميا عن النجم تامر حسني، ورد تامر على خبر طلاقهما عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث كتب: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب".



تامر حسني

ووجه رسالة إلى بسمة بوسيل قائلا: "ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عاما مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

كشف النجم تامر حسنى عن تأجيل حفلته المقبلة بالمنارة والتي كان محدد لها يوم 5 مايو المقبل وذلك إلى موعد آخر لم يتم تحديده حيث كتب على صفحاته بالسوشيال ميديا:" يا شباب حفلة 5 مايو اللى في المنارة أتأجلت وبنحدد لها موعدا جديدا ولم يتحدد هقول لكم عليه الأيام الجاية "

وكان طرح النجم تامر حسنى، مؤخراً، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.