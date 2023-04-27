شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تعلن انفصالها رسميا عن تامر حسني: ربنا يكتب لك ويكتب لي الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني انفصالهما رسميا ووقوع الطلاق بينهما بعد زواج دام 11 عاما، إذ تزوج الثنائي عام 2012، وذلك من خلال حسابها عبر "إنستجرام".

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري قائلة: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".



بسمة بوسيل

وكان النجم تامر حسنى كشف مؤخرا عن تأجيل حفلته المقبلة بالمنارة والتي كان محدد لها يوم 5 مايو المقبل وذلك الى موعد اخر لم يتم تحديدة حيث كتب على صفحاته بالسوشيال ميديا:" يا شباب حفلة 5 مايو اللى في المنارة أتأجلت وبنجدد لها موعد جديد ولم يتحدد هقولكم علية الأيام الجاية "

كما طرح مؤخراً، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.