شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "يوم 13" لأحمد داود يحصد أمس مليونا و216 ألف جنيه إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "يوم 13" لأحمد داوود أمس الأربعاء إيرادات بلغت مليونا و216 ألفا و345 جنيها، محتلا المركز الثاني في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر اليومية، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم 12 مليونا و313 ألفا و193 جنيها.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



فيلم يوم 13

ويبدأ الإعلان بموسيقى وأجواء مخيفة يغلب عليها الظلام، مع جملة غامضة "البعض يعتقد في عالم الأرواح.. والبعض الآخر لا يعتقد"، ويظهر أحمد داود وهو يتحدث حول المبيت في قصر مسكون والحاجة لنفي تلك الشائعة حتى يتمكن من بيعه، كما يظهر من الإعلان وقوع الفيلم في زمنين مختلفين، حيث يظهر مع داود كل من شريف منير ودينا الشربيني، فيما تظهر جومانا مراد وأحمد زاهر ومحمود عبد الغني ونسرين أمين في زمن قديم، فيما تقع ظواهر غريبة داخل المنزل مع صرخات نسائية وزجاج ينكسر يتم الكشف عن وقوع جريمة قتل داخل القصر.

‎واحتفل النجمان أحمد داود ومحمود عبد الغني بعرض فيلم "يوم 13"، والذى ينافس في موسم عيد الفطر المبارك، الجمعة الماضية، داخل إحدى سينمات مدينة نصر وهو أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية ثلاثى الأبعاد.