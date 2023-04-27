شكرا لقرائتكم خبر عن سلمي حايك بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء لحفل TIME 100 Gala.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت النجمة العالمية سلمى حايك حفل TIME 100 Gala ، التي أقيمت في جاز مركز لينكولن في مدينة نيويورك مساء أمس الأربعاء.

ولفتت النجمة العالمية البالغة من العمر 56 عامًا النظر لها حيث ارتدت فستان مختلف بشكل خاص في حفل النجوم السنوي، حسبما نشر موقع الديلي ميل.

كما تم تصوير الممثلة ، وهي تقضي وقتًا مع كيم كاردشيان ، التي كانت حاضرة أيضًا في الحدث.



سلمي حايك وكيم كاردشيان

وارتدت حايك فستاناً من الحرير الأزرق مغطى بالدانتيل الأسود خلال الحفل، وتميزت تنورة الفستان بالعديد من الترتر البراق الذي أعطتها مظهرًا لامعا وهي على السجادة الحمراء.

فيلم Magic Mike's Last Danceلـ سلمى حايك يحقق 56 مليون دولار عالميا

وعلي جانب آخر وصلت إيرادات فيلم Magic Mike's Last Dance للنجمة سلمى حايك إلى 56 مليونا و297 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ يوم 10 فبراير الماضى، العمل من إنتاج Warner Bros.

وانقسمت إيرادات فيلم Magic Mike's Last Dance بين 25 مليونا و997 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و30 مليونا و300 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، العمل وصلت مدته إلى ساعة و52 دقيقة، ويدور فى إطار كوميديا اجتماعية.



سلمي حايك

يدور فيلم Magic Mike's Last Dance لسلمى حايك حول مايك لين (تاتوم) الذى يصعد إلى المسرح مرة أخرى بعد توقف طويل، بعد صفقة تجارية تركته مفلس، أصبح يعمل نادل في فلوريدا، ولكن يتوجه مايك إلى لندن مع شخصية اجتماعية ثرية التى تغريه بعرض لا يمكنه رفضه، ومع وجود كل شيء على المحك، بمجرد أن يكتشف مايك ما يدور في ذهنه حقًا، هل سيكون وقائمة الراقصين الجدد الرائعين الذين سيضطرون إلى ضبطهم في حالة جيدة - قادرين على إخراجها؟

الفيلم من بطولة تشانينج تاتوم، دانيال لاكا، ايرين كلاين، علي فيجيروا، ايمي لوسيسيرو، كارمن اوليفاريس، سلمى حايك، كريستوفر بنكومو، كيتلين جيرارد، ايوب خان الدين.