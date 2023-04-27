شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يشكر الشعب البحرينى والمسؤولين على حسن الاستقبال بعد حفله هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر الشكر للشعب البحرينى والمسؤولين هناك بعد إحيائه حفل غنائى هناك وقال في منشور على صفحته بموقع فيس بوك:"قبل مغادرتي أرض مملكه البحرين الحبيبة لا يسعني إلا أن أشكر كل الشعب البحريني علي حسن الاستقبال والحب الظاهر في العيون منذ وصولنا وحتي المغادرة كما أحب أن أشكر معالي وزيرة السياحة السيدة فاطمة الصيرفي علي اهتمامها وإعطاء التوجيهات اللازمه للجهات المسؤله بحل الأزمة التي حدثت".



هانى شاكر

وقدم الفنان هانى شاكر باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، والتى تفاعل معها الجمهور منها: يا أغلى اسم فى الوجود، بحبك يا غالى، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك.

يذكر أن النجم هانى شاكر طرح مؤخرًا أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس"، على قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.

وكان قد روج هانى شاكر للأغنية بـ"نيو لوك" جديد، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربى، نال إعجاب محبيه ومتابعيه.

وأعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامى سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.