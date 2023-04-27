شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيدبعد نجاح "زعلنا من بعض": شكرا لجمهورى الحبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الديفا سميرة سعيد عن سعادتها بعد رد فعل الجمهور الإيجابى على كليب أغنيتها الجديدة "زعلنا من بعض" ، وقالت في تصريح "لليوم السابع: الحمد لله على نجاح الأغنية وسعادة الجمهور بها لافتة إلى أن الأغنية هي نفس السكة التي كانت تقدمها في بدياتها ، وسعيدة بتقبل الجمهور لها والإشادة بها الآن موجهة الشكر لجمهورها قائلة " شكرا جمهورى الحبيب ".

"زعلنا من بعض" من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس، وإخراج نضال هانى، وتعود الديفا من خلالها إلى نمط الأغنيات الطربية.

"زعلنا من بعض" هى الأغنية التاسعة من بين أغنيات ألبوم سميرة سعيد الجديد "إنسان آلي"، الذى تطرح أغنياته على فترات متقاربة، ومن المقرر أن تطرح سميرة آخر أغنيات الألبوم وهى أغنية "إنسان آلى" خلال الأسابيع المقبلة، حيث تعمل على اختيار التوقيت المناسب لطرحها.

يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية "يامى" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، وأغنية " كرباج " كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى طارق مدكور وأغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.

وطرحت سميرة سعيد أيضاً أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.. و " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، و "ما استريحتش" كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.