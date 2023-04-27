تفاصيل إيرادات فيلم هارلي لـ محمد رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - مازال فيلم "هارلي" للفنان محمد رمضان، يحقق نجاحًا كبيرًا بالسينمات، وحصد أمس الأربعاء إيرادات بلغت مليونا و325 ألفا و608 جنيهات.

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تفاصيل فيلم هارلي

فيلم هارلى بطولة النجم محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، حسنى شتا، مي كساب، نشوى بلال، إسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي" مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة،

عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، عماد صفوت، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.