إليسا وأصالة تحييان حفلًا غنائيًا بالكويت

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد كل من إليسا وأصالة، لإحياء حفلا غنائيا في دولة الكويت، وذلك مساء يوم 13 مايو المقبل.

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ومن المقرر أن يقدم الثنائي، مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها جمهورهما على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطربة أصالة

طرحت النجمة آصالة، حديثًا 4 أغنيات من ألبومها الغنائي بعنوان "شايفة فيك"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تعاون فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، على أن تستكمل طرح باقى الألبوم في وقت لاحق.

أولى هذه الأغنيات بعنوان "فرحة وبس"، والأغنية من

كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "فقدت نفسى" هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية "أنا حرّة" وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان "كفوكيم" وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.