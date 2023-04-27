موعد ومكان حفل عمرو دياب المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الإثنين الموافق 12 من شهر مايو المقبل، داخل الجامعة الأمريكية.

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ومن المقرر أن يقدم الهضبة، هذا الحفل بمناسبة مرور 40 عاما على أول عمل قدمه فى مشواره الفني، وكانت طرحت التذاكر عبر إحدى المنصات الإلكترونية ووصلت سعر الطاولة الواحدة لـ 100 ألف جنيه.

آخر أعمال الهضبة عمرو دياب

وكان طرح الهضبة عمرو دياب، مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "الحفلة"،

عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة ازاي

ودقة طبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني

كله قايل للهم باي باي

شوف السمرا دي عاملة ازاي

ولا البيضا ان مش فتاي

احلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي