تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا بالكويت في هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق ١٢ مايو، وذلك على مسرح الارينا كويت.

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ويشار إلى أن طرح النجم تامر حسني، حديثًا، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالًا بالشهر المبارك ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، كلمات محمد مصطفى

ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

كما طرحت شركة سينرجي المشاركة في إنتاج فيلم "تاج"، بطولة النجم تامر حسني عن البوستر التشويقى للعمل، وهو أول إنتاج لسلسة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، العمل تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.