تفاصيل حفل الكينج محمد منير.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل ختام سباق الهجن، وذلك مساء اليوم الخميس، والذي انطلق بمدينة العريش بشمال سيناء، وذلك تحت قيادة الموسيقار فتحي سلامة.

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ومن المقرر أن يقدم الكينج، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال الكينج محمد منير

ويشار إلى أن طرح محمد منير، حديثًا أغنية "للَى"

على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كلمات وألحان النجم أكرم حسنى فى أول تعاون بينهما.

وتقول كلماتها: "سألته هل داق الولع كان الجواب صده، ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدوا، ومشيت أوشوش في الودع، ولا جاني يوم رده، اللي فتح باب الوجع، واجب عليه رده".