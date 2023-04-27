شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس: "بعد الشر" سجل أعلى الإيرادات لفيلم كوميدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، اليوم الخميس أن فيلم "بعد الشر"، الذي بدأ عرضه أول أيام عيد الفطر، سجل أعلى إيرادات فيلم كوميدي في مصر والفيلم الأول في الخليج.

ونشر أوس أوس - عبر حسابه منصة إنستجرام اليوم - صورة تجمعه بالفنان على ربيع بطل الفيلم، وكتب "كل من دخل فيلم بعد الشر يبعت رأيه على هاشتاج الفيلم بفيسبوك وتويتر وانستجرام".

وأعرب عن سعادته بالنجاح الذي يحققه الفيلم، مشيرا إلى أنه الفيلم رقم واحد في الخليج وأعلى إيرادات فيلم كوميدي في مصر حتى الآن، كما نشر أوس أوس مجموعة صور من كواليس الفيلم، وعلق عليها "يارب تنسبطوا واللي لسه مدخلش الفيلم يدخل".

وسجل الفيلم إجمالي إيرادات تجاوزت 8 ملايين جنيه في 5 أيام من عرضه في دور السينما.

وطرحت أغنية دعائية للفيلم باسم "كنكة قهوة" غناء عبد الباسط حمودة، ومحمود الليثي، وحمدي بتشان، وحسن الخلعي، وهي كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجسد علي ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية، وكشف الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم عن استعداد على ربيع للزواج من رنا رئيس، وبعد ذلك يدخل في قصة حب مع ميرنا نور الدين ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية بسبب علاقته بالاثنين.

ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وسليمان عيد، وهالة فاخر، وألفت عمر، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب.