تفاصيل وموعد حفلات أنغام في مايو

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي في الكويت على مسرح آرينا الكويت، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 11 من مايو المقبل.

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ومن المقرر أن تقدم أنغام، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها جمهورها.

كما تحيي المطربة أنغام، حفلا غنائيا في دبي بالإمارات، وذلك مساء يوم السبت الموافق 20 مايو المقبل، ويشاركها الحفل الفنان اليمني فؤاد عبدالواحد.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم

القديمة والجديدة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطربة أنغام

وكانت طرحت أنغام، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.