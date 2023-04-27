شكرا لقرائتكم خبر عن 93 عامًا على ميلاد النجمة الراحلة سناء جميل..قصة نفيسة فى"بداية ونهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس 27 أبريل ذكرى مرور 93 عاما على ميلاد الفنانة سناء جميل، التى ولدت فى 1930أحد أبرز النجمات في مصر والعالم العربي، وصاحبة تاريخ مميز من الأدوار التي تركت علامة لدى الجمهور، ومنها دورها المميز في فيلم "بداية ونهاية".

جسدت سناء جميل في رائعة المخرج صلاح أبو سيف "بداية ونهاية" دور نفيسة فتاة من أسرة فقيرة متواضعة الجمال، تتعرض لخداع من بقال جسد دوره صلاح منصور، ثم تضطر إلى العمل بائعة هوى، ليصبح دورها في الفيلم الصادر عام 1960 نقطة انطلاق وتحول كبيرة في مسيرتها الفنية.

والمفارقة أن دور (نفيسة) سبق أن عرض على النجمة فاتن حمامة، لكن سيدة الشاشة العربية رفضت الدور بسبب عدم رغبتها في الظهور بملامح جمال متواضعة "مش عايزة تطلع وحشة"، حسبما قالت سناء جميل في حوار تليفزيوني قديم.

أفلام ومسلسلات سناء جميل

يشار إلى أنه على مستوى السينما قدمت الراحلة سناء جميل عدد من الأفلام أبرزها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "بلال مؤذن الرسول"، "ومرت الأيام"، "أهل الهوى"، "شياطين الجو"، "لن أبكي أبداً"، "بداية ونهاية"، "فجر يوم جديد"، فيلم "الزوجة الثانية"، فيلم "الشوارع الخلفية"، "توحيدة"، "سواق الهانم"، "السيد كاف"، "الشك يا حبيبي"، "ملائكة الشوارع" وغيرها من الأفلام.

أما في الدراما التليفزيونية شاركت في مسلسلات عديدة ومنها "ساكن قصادى"، "اللقاء الأخير"، "ابن سينا"، "حل يرضي جميع الأفراد"، "وعاد النهار"، "الراية البيضا"، "خالتي صفية والدير"، "الرقص على سلالم متحركة"، "سور مجرى العيون"، "حصاد الحب"، وكان آخر أعمالها مسلسل "طرح البشر" ورحلت بعده في 22 ديسمبر عام 2002 بعد معاناة من سرطان المعدة.