شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء ذكرى سيد مكاوي على مسرح سيد درويش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ذكرى الموسيقار سيد مكاوي، على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " فى حفل اليوم الخميس 27 أبريل.

يشارك في الحفل بسملة كمال ، ندى غالب ، هبه اسماعيل ، يمنى حسن ، سيد وهب الله ، أشرف عبود ، محمد متولى ، محمد رئيس





أغاني سيد مكاوي

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع الألحان التي قدمها سيد مكاوي لكبار المطربين في مصر والوطن العربي، والتي تميزت بالحفاظ على الطرب الشرقي الأصيل.. منها موسيقي خطوة حبيبي أداء الفرقة الموسيقية،لو تعرفوا أداء الفنانة يمني حسن، حلوين من يومنا أداء الفنان أشرف عبود، أنا هنا يا ابن الحلال، أوقاتي بتحلو أداء الفنانة ندى غالب،الصهبجية، الورد جميل أداء الفنان السيد وهب الله، يا حلاوة الدنيا،اسأل عليا مرة أداء الفنان محمد رئيس، قال إيه بيسألوني أداء الفنانة هبة إسماعيل، ليلة إمبارح، ياصلاة الزين أداء الفنان محمد حسن متولي، يا مسهرني أداء الفنانة بسملة.





ألحان سيد مكاوي

يذكر أن الموسيقار سيد مكاوي، هو أحد الملحنين والمطربين المميزين في تاريخ الموسيقى العربية، وآخر من حمل لقب شيخ الملحنين بعد زكريا أحمد، عرف "مكاوي" بشرقية ألحانه وطرب غنائه، واقترابه من الأصول الشعبية للألحان العربية وانتمائه إلى مدرسة سيد درويش التعبيرية ومدرسة زكريا أحمد في الطرب.