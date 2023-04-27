شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيي حفلاً غنائيًا في دبي 20 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلا غنائيا في دبي بالإمارات السبت الموافق 20 مايو المقبل، ويشاركها الحفل الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة.

كما تحيي أنغام حفلا غنائيا آخر في الكويت على مسرح آرينا الكويت يوم 11 من مايو المقبل، وروجت للحفل من خلال حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت بوستر الحفل، معلقة عليه: " وحشتوني نتقابل يوم ١١/٥ بمسرح ارينا الكويت ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت".

وطرحت النجمة أنغام أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

أغاني أنغام

كما طرحت مؤخرًا أغنية "خلينى شوية معاك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس

وطرحت النجمة أنغام، مؤخرًا أغنية بعنوان "عشان أرضيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ميكس وماستر أمير محروس.