شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حفلات دار الأوبرا المصرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مسارح دار الأوبرا المصرية العديد من الحفلات الغنائية اليوم الخميس في القاهرة والإسكندرية، تبدأ جميعها الساعة الـ8 مساء .

تقدم مجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة على المسرح الصغيراليوم الخميس 27 أبريل حفلا بقيادة علاء عبد الله ويستضيف السوبرانو داليا فاروق يتضمن عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية .

ويشهد مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا لفرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من رضوى سعيد ، حنان عصام ، حنان الخولى ، نهى حافظ ، عاطف عبد الحميد ، احمد الوزيرى ، أحمد محسن ، ياسر سليمان ويتضمن كوكبة من أعمال الطرب.

وعلى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " تحيى فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ذكرى الموسيقار سيد مكاوى بمشاركة بسملة كمال ، ندى غالب ، هبه اسماعيل ، يمنى حسن ، سيد وهب الله ، اشرف عبود ، محمد متولى ، محمد رئيس ، ويقدم اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية السبت 29 ابريل حفلا بقيادة المايسترو شريف محيى الدين ومشاركة العازفين نيفين المحمودى - كريم فؤاد ( فيولينة ) ، أحمد عبد الحكيم ( تشيللو ) ، كما تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى الاحد 30 ابريل بمناسبة ذكرى كل من الموسيقار عمار الشريعى وشاعر العامية عبد الرحمن الابنودى ويستضيف الفنانة هدى عمار مع المطربين آيات فاروق ، اشرف وليد ، محمد طارق ، أحمد عفت .