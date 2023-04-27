شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيي حفلاً غنائيًا فى دبى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي في دبي بالإمارات غدا الجمعة 28 أبريل الجاري، وذلك بعد غيابها الفني خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تقدم شيرين خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها المختلفة، فضلا عن تقديم أغاني جديدة لأول مرة.

وكانت شيرين ظهرت مؤخرا بصورة جديدة عبر مواقع التواصل داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيل أغنية جديدة من ألبومها الجديد، وظهرت شيرين بوزن زائد وملامح شاحبة، وهو ما أثار تساؤلات رواد السوشيال ميديا حول أسباب ظهورها بهذه الصورة، حيث قالت إحدى المتابعات "مش ملامحك"، فى حين كتبت أخرى "وشك اتغير أوى يا شيرين يا حبيبتى ربنا يفك كربك ويصلح حالك يارب"، وفى تعليق آخر "ربنا يشفيكى ويقويكى وترجعى شيرين نجمة مصر والوطن العربى".



شيرين

كما عانت شيرين مؤخرا من كثرة الشائعات التي طالتها، وردت على أسباب اختفائها خلال بيان صحفي، قالت فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم".