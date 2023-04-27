شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تعلن عن أكبر برنامج ترفيهى على مسارح مصر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة WATCH IT عن أكبر برنامج ترفيهي على مسارح مصر من أعمالها الأصلية والذي يحمل اسم "SoldOut"، والمقرر انطلاقه يوم 3 مايو المقبل، حيث طرحت المنصة البرومو الدعائي للبرنامج الجديد على حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، مع تعليق: "استنوا أكبر برنامج ترفيهى على مسارح مصر".

ويقدم البرنامج الجديد حالة استثنائية شديدة من خلال ثلاث نسخ مختلفة التي ستكون من ضمنها جلسة حوارية للإعلامي محمود سعد، الذي يستضيف خلالها العديد من الشخصيات الشهيرة، للحديث عن أحدث المستجدات في كل الجوانب، إضافة إلى نسخة أخرى من البرنامج ستتناول عروضًا موسيقية مع أهم مطربي الجيل الحالي أمام الجمهور بطريقة ترفيهية شديدة، كما ستكون هناك نسخة أخرى للنماذج الكوميدية المعتمدة على الاستاند آب كوميدي، حيث يتم تقديم الكثير من النماذج المشهورة في عالم الكوميديا للظهور أمام الجمهور.