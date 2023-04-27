وزيرة الثقافة: مبادرات ومشاريع ثقافية مهمة الفترة المقبلة بسيناء

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة بصدد تنفيذ وتفعيل عدد من المبادرات الثقافية التي تم تنفيذها بعدد من المحافظات، ولاقت نجاحًا كبيرًا على صعيد الانتشار والمردود، بمراكز وقرى محافظة شمال سيناء خلال الفترة المقبلة.

ومن ضمن هذه المبادرات " مواسم نجوم المسرح الجامعي وابدأ حلمك والسينما بين ايديك ومسرح المواجهة والتجوال والصوت الذهبي وورش اكتشاف المواهب وغيرها من المبادرات الثقافية والفنية المتنوعة الهادفة لبناء الإنسان المصري وترسيخ الهوية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة البرلمانية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ بمحافظة شمال سيناء، الذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة سيناء فرع العريش، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



و أكدت وزيرة الثقافة، أن وزارة الثقافة المصرية لا تدخر جهدًا إزاء تقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء وأهالي المحافظة، والتوسع فيها لتحقيق أهداف الدولة في بناء الشخصية الوطنية .

أمل ومستقبل مصر



و أثنت على جهود شباب البرلمان إزاء اهتمامهم بقضايا الوطن وتحدياته التنموية، ووصفتهم بأمل ومستقبل مصر المشرق، وهنأتهم على عودة الحياة لطبيعتها وحالة الأمن والأمان التي تشهدها شمال سيناء من جديد.

محاور ثقافية

وفي سؤال لشباب البرلمان حول آليات خطة الوزارة لإعادة أنشطة قصور الثقافة داخل مدن ومراكز وقرى محافظة شمال سيناء بعد الظروف الصعبة والاستثنائية التي مرت بها المحافظة، أوضحت وزيرة الثقافة إن خطة التنمية الثقافية التي تعمل بها الوزارة حالياً، تعتمد على العديد من المحاور المتمثل أهمها في العمل ضمن منظومة متكاملة بعيدا عن الجُزر المنعزلة، حيث نهتم بضرورة التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة الأخرى والتي يمكن من خلالها تقديم الخدمة الثقافية لفئات مجتمعية يصعب على وزارة الثقافة الوصول إليها بسبب عدم وجود قصر ثقافة في منطقتها، وبالتالي يتم

التنسيق دائمًا لتقديم الخدمات الثقافية من خلال مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وغيرها من الوزارات، وقدمت وزيرة الثقافة الشكر لوزيري الشباب والرياضة والتربية والتعليم لجهود تعاونهما البناء في هذا الصدد، لإحداث التكامل الإيجابي للوصول بالمنتج الثقافي إلى الجمهور أينما وُجد، وهو ما يعود بالنفع على مستهدفات بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته.

دور حيوي فى سيناء



وعن جهود وزارة الثقافة داخل محافظة شمال سيناء، أكدت وزيرة الثقافة أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به قصر ثقافة العريش كأحد روافد التنوير التي تعتمد عليها وزارة الثقافة لتقديم الخدمات الثقافية والفنية لأهالي المحافظة، حيث لفتت إلى نجاح تنفيذ مبادرة سينما الشعب بالعريش، كونها قد حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال عيد الفطر، مؤكدة مواصلة هذه الجهود.

وتطرقت وزيرة الثقافة إلى محور آخر، وهو التأكيد على حرص الوزارة على استدامة الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة في إطار بناء الإنسان والذي يتطلب ديمومة تقديم الخدمة وعدم اقتصارها على مناسبات بعينها، وكذلك إلى محورية الدور التنموي الذي تنتهجه وزارة الثقافة المتمثل في الارتقاء بالذائقة المعرفية والإبداعية لأبنائنا بالشكل الذي يجعلهم أكثر قدرة على تقييم الفن الجيد من الرديء وصقل قدراتهم إزاء انتقاء الرسالة المستهدفة من المضامين المتعددة التي يتعرضون لها.