لن تتوقعوا كيف كان شكل صبري فواز قبل 40 سنة.. مختلف جذرياً؟! – صورة

كتب امير فتحي في الخميس 27 أبريل 2023 12:50 صباحاً - نشر الفنان صبري فواز صورة له، تعود إلى 40 عامًا مضت، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

صورة لـ صبري فوزا منذ 40 عاما

وكتب صبري فواز قائلًا على الصورة:”صورة عمرها أربعين سنة ..فريق (الإلقاء) بمدرسة الشهيد رياض الثانوية بكفر الشيخ .. مع الأساتذة المشرفين على النشاط ..أستاذ/ مصطفى الباشا، أستاذ/ إبراهيم الحايس، و انا واقف في النص بين الأساتذة ..بس أيه رأيك في الشنب اللي لسه طالع.. والجاكيت الدهبي”.

أحدث أعمال صبري فواز

يُشار إلى أن صبري فواز عرض له الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” في إطار سباق مسلسلات رمضان 2023، هذا بجانب مشاركته في فيلم “ابن الحاج أحمد“، الذي يعرض حاليًا في سباق أفلام عيد الفطر 2023.

فيلم ابن الحج أحمد

تراجع فيلم «ابن الحاج أحمد» للمركز الثالث بين أفلام العيد بدور العرض السينمائية ضمن منافسات موسم عيد الفطر 2023، محققا على مدار يومين أكثر من 2 مليون جنيه، وذلك بعد صعود إيرادات فيلم «بعد الشر» للفنان على ربيع الذى اقترب من إيرادات تبلغ 2.5 مليون جنيه.

وكان فيلم «ابن الحاج أحمد» قد احتل المركز الثاني في الإيرادات من خلال المنافسة بين 7 أفلام في شباك تذاكر عيد الفطر 2023، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعتبر بوابة عودته إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم «قلب أمه» عام 2018.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى «أحمد» يعمل بائعًا بمتجر بقالة والده، ويتورط في متاعب كبيرة بعدما يجد نفسه في مواجهة إحدى العصابات الخطيرة، مما يحتم عليه التعاون مع الشابة “نبيلة” والتصدي للخطر معًا.

الفيلم بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك في السيناريو فادى أبو السعود، إخراج معتز التونى.

صبري فواز يكشف أسباب عدم نجاح مسلسل رمضان كريم 2

علّق الفنان صبري فواز على عدم تحقيق مسلسل “رمضان كريم 2”، ذات النجاح الذي حققه الجزء الأول حين عرض عام 2017.

وقال صبري فواز في حوار له مع برنامج “نجوم رمضان أقربلك” من تقديم إنجي على عبر إذاعة وقناة “نجوم FM”:” مسلسل “رمضان كريم 2″ لم يحقق نفس نجاح الجزء الأول لأن هناك تغيرات كثيرة في الخطوط الدرامية بسبب غياب شخصيات أو وفاة بطل من الأبطال”.

وأضاف:”غياب الفنانات مثل ريهام عبد الغفور وروبي وسهر الصايغ بالتأكيد مؤثر وكنا نتمنى وجودهن، لكن ليس هو السبب الوحيد، المشكلة غياب الخيوط الدرامية لشخصياتهن التي تنمى شبكة العلاقات بين الأبطال”.

مسلسل رمضان كريم 2

واستغل صبري فواز فرصة حديثه عن مسلسل رمضان كريم، وقدم التعازي لأسرة الفنانة الراحلة شيرين الطحان التي رحلت عن عالمنا مؤخرًا، وأكد أنها تعاونا معا في مسلسل رمضان كريم 1 ومسلسل السبع وصايا.

مسلسل “رمضان كريم 2” من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبدالعزيز بطولة كل من بيومي فؤاد، وسيد رجب، وصبري فواز، وسلوى عثمان، ورانيا فتح الله، وكريم عفيفي، وشريف حسني، ومحمد لطفي، وويزو، أحمد صيام، نجلاء بدر، نهى صالح، إنعام سالوسة، كريم الأبنودي، سلوى خطاب.

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