لا تخدعك عيونها البريئة.. هذه الطفلة إنهارت الفنانة سمية الألفي باكية ذات يوم لتعترف لأول مرة انها كانت سبب في طلاقها من الفيشاوي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 11:43 مساءً - تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة لطفلة صغيرة، لفنانة شهيرة في طفولتها، وانتشرت الصورة بشكل كبير في الصفحات الخاصة بأخبار الفنانين.

أنها الفنانة المصرية ليلى علوي التي انتشرت على السوشيال ميديا صورة لها في طفولتها وأُرفقت بالتعليق أنها كانت السبب الرئيسي في طلاق النجمين سمية الألفي وفاروق الفيشاوي.

صورة ليلى علوي في الطفولة

وكانت ليلى علوي قد نشرت صورًا كثيرة لها من طفولتها عبر حساباتها الشخصية، كما أطلّت سابقًا ببرنامج «نيشان» بتلك الصورة المنتشرة.

ليلى علوي وهي طفلة في صورة نادرة

بدايات ليلى علوى الفنّية

بدأت ليلى علوي علاقتها بالفن منذ أن كان عمرها 7 سنوات حيث عملت بالإذاعة، وعندما أتمت عامها الـ15 شاركت في عدد من العروض المسرحية، إلى أن قابلت الفنان نور الشريف والذي آمن بموهبتها ورشحها للمشاركة في أكثر من فيلم سينمائي.

زواجها الأول والأخير

وعرفت ليلى علوي في الوسط الفني، بأنها آنسة ولم تخوض تجربة الزواج، حتى بداية عام 2007، عندما أعلنت ليلى زواجها من عم “خديجة” زوجة جمال محمد حسني مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رجل الأعمال منصور الجمال.

وقالت ليلى علوي، أنها تعرفت على الجمال في إحدى السهرات الرسمية، وتبادلا الإعجاب وارقام التليفونات، وتحولت الصداقة إلى علاقة حب وارتباط.

مهر ليلى علوي

ولم يعرف الكثيرون أن المهر الذي قدمه منصور الجمال للجميلة ليلى علوي، هو يخت ثمنه مليون ونصف دولار، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة، وفي عام 2015، أعلنت ليلى علوي، انفصالها عن رجل الأعمال الجمال الذي أثمرت علاقتهما عن ولدهما بالتبني “خالد”، معلنة إستمرار صداقتهما رغم الطلاق.

علاقة حب مع فاروق الفيشاوي

وكانت هناك علاقة حب قوية بين فاروق الفيشاوي وليلى علوي؛ وعلى الرغم من زيجات الفيشاوي المتعددة، وعلاقاته المتعددة أيضا «وفقا لما صرحت به طليقته وأم ابنيه الفنانة سمية الألفي، في أكثر من برنامج تليفزيوني»، إلا أن عشقه الأول للفنانة ليلى علوي ظل يسيطر عليه طيلة حياته، ولم يخجل أن يتحدث عنها في أكثر من برنامج تليفزيوني، ويعترف بأنها الحب الحقيقي في حياته، مشيرا إلى ندمه على عدم الزواج منها.

ووفقا لمقربين فإن الفنان فاروق الفيشاوي تقدم لخطبة الفنانة ليلى علوي، لكن والدتها رفضت هذه الزيجة رغم موافقة ليلى وحبها لفاروق، ورغم ذلك لم يكف الفيشاوي عن التغزل فيها.

وذكرت الفنانة سمية الألفي في برنامج «السيرة»: أنها ضبطت رسائل غرامية كتبها الفيشاوي لـ ليلى علوي كان يعتزم إرسالها لها، في الفترة التي كانت متزوجه فيها من الفيشاوي، وبمواجهته اعترف أنه يحبها، ولم يستطع نسيانها، مؤكدا أن ذلك لا ينقص من حبه لـ سمية شيئا.

فيلم ليلى علوي الجديد

وحجز “فيلم شوجر دادي” بطولة ليلى علوي وبيومى فؤاد مكانه في دور العرض، إذ ينطلق يوم 24 مايو المقبل بالسينمات المصرية، وفى اليوم التالى الموافق 25 مايو ينطلق في دور العرض الخليجية، حيث طرحت الشركة المنتجة بروموهين دعائيين للعمل خلال الفترة الماضية كشفا عن طبيعة الأحداث، وكذلك بوستر رسمي يجمع كافة الأبطال.

وكشفت البروموهان التشويقيان للفيلم خلال لقطات سريعة، عن أجواء صيفية في سهل حشيش، حيث يقرر الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.

وتغنى النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأغنية الدعائية للفيلم ومن كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، لتسجل تجربتها الغنائية الأولى في السينما المصرية بعدما قدمت أكثر من أغنية تتر مسلسلات خلال السنوات الماضية آخرها أغنية تتر مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج في شهر رمضان 2022.

فيلم شوجر دادي

فيلم “شوجر دادى” تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة عدد آخر من الفنانين، ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

آخر أعمال ليلى علوي

يُذكر أن آخر أعمال ليلى علوي هو «مسلسل دنيا تانية»، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2022، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، تتعرض فيه مديرة مدرسة تدعى دنيا سالم لصدمة بعد غرق ابنها، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها حسام وتسعى لخلعه بعد اكتشافها خيانته لها مع أختها.

الخليج 365

الخليج 365