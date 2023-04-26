شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى: تحمست لدور زيدان فى "ضرب نار" ولا يوجد مشهد صعب وآخر سهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان ماجد المصرى إن لديه ذكريات مع الهرم الأكبر، متابعا: "صعدت أنا والفنانة حنان ترك الهرم الأكبر في فيلم (امرأة و5 رجال)، وكان الموضوع مخيفا للغاية، والطقس فى أعلى الهرم مختلف".

وأضاف ماجد المصرى، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن قيامه بدور زيدان في مسلسل ضرب نار الذى عرض في رمضان جاء بعدما جاءت له مكالمة من المنتج الفني محمود كمال من شركة سينرجى، وقال له هناك دور مهم في مسلسل ضرب نار، متابعا: "قلت له أرسل لى المعالجات ودورى في المسلسل، ثم وجدت شخصية زيدان محيرة ويجمع بين الخير والشر وستحبه".

وتابع ماجد المصرى: "تحمست للدور وقلت لهم إننى جاهز للتصوير، ولا يوجد مشهد صعب وآخر سهل، وكل المشاهد صعبة ولا بد أن تستعد لكل المشاهد".