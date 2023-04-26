شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع عن طقوسها فى العيد: لازم آخد العيدية وأفرقع بومب مع بنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حنان مطاوع عن طقوسها في العيد وقالت إنها بعد إنجاب ابنتها أماليا أصبح كل شيء في العيد يخص ابنتها سواء بشراء لبس العيد أو إعطائها العيدية، موضحة: "حتى أنا قبل ما أخلف أماليا كنت باخد العيدية وأنا طويلة وكبية كدا، كنت لازم أخدها من مامتى وخالتى الله يرحمها ومن جوزى، حتى لو 100 أو 50 أو 20 جنيه بكون راضية المهم يكون فيه عيدية".

حنان مطاوع أشارت خلال لقائها في برنامج مساء DMC مع الإعلامى رضوان إلى أن هذه الطقول خاصة العيدية تجعلها تشعر بأنها ما زالت صغيرة، قائلة: "بحس إنى لسه صغيرة وبكدب على نفسى ومصدقاها بس دلوقتى بقينا احنا اللى بندى العيدية، وبقت كل حاجة في العيد مرتطبة بابتى سواء ترتيب الخروج أو الذهاب إلى أي مكان لا بد أن يكون مناسبا لها".



حنان مطاوع مع رامى رضوان

حنان مطاوع أكدت أنها ما زالت ملتزمة بالطقوس والعادات المعروفة سواء في العيد أو رمضان، موضحة: "رمضان لازم يكون فيه فانوس لبنتى أماليا ولازم هيا تحس بالموضوع ده، وهى عارفة الحاجات دى، وأما كنا في رمضان عندما كان المدفع يضرب كانت تقولى الأذان أذن يالا أفطر، فهي فاهمة الطقوس دى، وأنا كمان في رمضان بجيب بومب وبفرقع أنا وهيا".

حنان مطاوع تحدثت عن مسلسلها الأخير سره الباتع الذى تم عرضه في شهر رمضان المنصرم، وقالت إنها ممتنة للغاية لردود فعل الجمهور على أدوارها في مسلسلات رمضان، مؤكدة: "قمنا بعمل ضخم متمثل في مسلسل سره الباتع، ولى الشرف أن أشارك في المسلسل، ولم أتوقع مشاهدة الجمهور لمسلسل وعود سخية".

وتابعت حنان مطاوع: "دائما أستمتع بما أقدمه من أدوار في الأعمال الدرامية، وقبل مشاركتى في مسلسل سره الباتع تحدث معى المخرج خالد يوسف، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عنصر شديد الجذب للمشاركة فى مسلسل سره الباتع".

وقالت حنان مطاوع: "شخصية صافية في مسلسل سره الباتع هي رمز للأرض، وكذلك هى رمز للنيل ومتفانية في الحب سواء حب الأهل والوطن وأى مصرية كذلك، وشعرت أننى أقدم شيء لبلدى ووافقت على الدور قبل أن أعرف حجمه فى المسلسل، ونؤرخ للكفاح الوطنى ضد المعتدى الأجنبى".



حنان مطاوع