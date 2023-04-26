بوستر فيلم "19 بـ" قبل طرحه بالسينمات

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "19 ب" البوستر الرسمي للعمل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض السينمائية، بطولة سيد رجب.

ويطرح "19 ب" بالتزامن مع جولة الفيلم في المهرجانات الدولية التي بدأها منذ أيام في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر مع عروض أخرى في مهرجانات سينمائية دولية في كل من السويد والمغرب وغيرها من الدول.

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فيلم "19 ب" بطولة النجوم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، نبيل نور الدين، فدوى عابد وعبد العزيز مخيون.

أحداث الفيلم تدور في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.

الفيلم من كتابة وإخراج أحمد عبد الله وإنتاج محمد حفظي film clinic، ومن بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس.

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