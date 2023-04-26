محمد رمضان يكتسح إيرادات أفلام عيد الفطر بـ 25 مليون جنيه في 5 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النجم محمد رمضان، اكتساحه لإيرادات أفلام عيد الفطر المبارك 2023، بفيلمه الجديد "هارلي" لليوم الخامس على التوالي، منذ طرحه بالسينمات في العيد.

وحقق فيلم "هارلي" إيرادات بلغت 25 مليون جنيه في 5 أيام فقط وهي إيرادات الفيلم بالسينمات المصرية فقط، بخلاف دور العرض في باقي الدول الأخرى سواء العربية أو الأجنبية بأمريكا وكندا وأستراليا.

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فيلم "هارلي" حقق في أول أيام عيد الفطر إيرادات وصلت لـ 5.182.035 جنيها، فيما حقق في ثاني أيام عيد الفطر ايرادات وصلت لـ 6،331،261 جنيها.

وفي ثالث أيام عيد الفطر حقق إيرادًا وصل لـ 6،443،360 جنيهًا، فيما حقق في رابع

أيام العيد إيرادا وصل لـ 4،436،477 جنيها.

وحقق في خامس أيام العيد ايرادا وصل لـ 2،462،091 جنيها.





"هارلي" لـ محمد رمضان يعرض في 40 دار عرض بأمريكا، و15 دار عرض في كندا، و20 دار عرض ببريطانيا، و30دار عرض في ألمانيا، و18 دار عرض بالسويد، و18 دار عرض في استراليا.





فيلم"هارلي" يخوض بطولته محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، اسماعيل فرغلي، ومنتج منفذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج محمد سمير.