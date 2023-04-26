تجاوز النصف مليون.. سعر فستان بلقيس فتحي في عيد الفطر يفاجئ الجميع بثمنه!! – صور

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 09:50 مساءً - أطلت النجمة بلقيس فتحي خلال إحيائها حفلا في عيد الفطر بدولة الكويت، وقد ظهرت بإطلالة خلابة ومحتشمة.

سعر إطلالة بلقيس فتحي في عيد الفطر

وتميز فستان بلقيس فتحي، بأنه محتشم للغاية، حيث كان طويلة وبأكمام طويلة ومزودة بشرائط لامعة، وبتصميم مختلف ولون أخضر لامع من خامة الأورجانزا على كامل الفستان.

وكان فستان الفنانة اليمنية بلقيس فتحي من تصميم دار أزياء العالمية Valentino، ووصل سعره 833 ألف جنيه.

وتركت بلقيس فتحي خصلات شعرها البني منسدلة على أكتافها وظهرها، وذلك بتسريحة انسيابية وناعمة .

واعتمدت بلقيس فتحي على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقامت باختيار ألوان ترابية في مكياج العيون وأحمر شفاه حيث وضعت اللون “النيود”، مع الكحل البني والماسكرا والآي لاينر بنفس اللون لتبرز من جمال عينيها.

وأكملت بلقيس فتحي إطلالتها الأنيقة ببعض الإكسسوارات الناعمة، والتي تناسب مع تفاصيل فستانها.

بلقيس فتحي تختتم عيد الفطر بحفلين

اختتمت الفنانة بلقيس حفلات عيد الفطر بعد إحياء حفلتين بدولتي الكويت وقطر، حيث قدمت في ثالث ليالي العيد حفلًا غنائيًا في قاعة البركة في أحد فنادق الكويت وخلال الحفل قدمت مجموعة من أغانيها متضمنة عددا من الأغنيات التراثية الكويتية.

وقدمت في رابع ليالي العيد حفلًا بالمركز الوطني للمؤتمرات بالدوحة؛ وذلك وسط تفاعل جماهيري كبير من جمهورها في البلدين.

تأجيل حفل بلقيس في السودان

بلقيس كانت على موعد مع الجمهور السوداني يوم 28 أبريل الجاري في حفل غنائي ونظرًا للوضع الراهن في السودان تم تأجيل الحفل لحين إِشعار آخر، بجانب أنها تستعد خلال هذه الأيام لطرح أحدث أغنياتها «عرفتوه» التي تعاونت من خلالها مع نفس فريق عمل أغنية «انتهى»، وهما المخرج دان حداد والشاعر مشاري إبراهيم والملحن عبدالعزيز الويس والموزع الموسيقي على المتروك.

أغنية أنتهى

يُذكر أن أغنية «إنتهي» حصلت على جوائز عالمية ووصلت نسب مشاهدتها حتى الآن إلى 34 مليونا على موقع يوتيوب.

وجاءت كلمات أغنية انتهى، كما يلي: مفروض أعاني من جراح، بالعكس احس بارتياح، ليته من أول مبعد، فوق، البال ما صدق يروق، فوق فوق، ما فيني حتى ذرة شوق، مو مثل ما كنت أعتقد، انتهى، لا أحبه لا أكرهه، قلبي معي لهي وحبني بدونه حيل، ولو علي ما يطري هم علي، لو ما في غيره حي، أرجعله مستحيل انتهى.

أعمال بلقيس فتحي

يُذكر أن بلقيس تعيش حالة من النشاط الفني، بعد طرحها عدد من الأغاني التي حققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي.

وتستعد بلقيس حاليًا لطرح أحدث أغنياتها “عرفتوه” التي تعاونت من خلالها مع نفس فريق عمل أغنية “انتهى”، وهم المخرج دان حداد والشاعر مشاري إبراهيم والملحن عبد العزيز الويس والموزع الموسيقي على المتروك. علماً أن أغنية “انتهى” حصلت على جوائز عالمية وبلغت نِسب مشاهدتها حتى الآن 34 مليوناً على موقع “يوتيوب”.

وفي سياق متصل، حققت “دا اللي حصل” نسبة مشاهدة وصلت إلى 13 مليونًا، وهي الأغنية التي أطلقتها بلقيس احتفالاً بالفنان طلاح مداح في “ليلة صوت الأرض” منذ شهرين.

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