شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر: شخصية سكينة في مسلسل "عملة نادرة" كانت تحديا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة فريدة سيف النصر عن سعادتها البالغة بردود الأفعال القوية التي حصدتها عن دورها في مسلسلي "عملة نادرة"، و"جعفر العمدة"، قائلة: "الحمد لله، على ردود الفعل الإيجابية وأنا محظوظة جدا إن مشاركاتي في رمضان كل عام بتبقى علامة بارزة وتعجب الناس".

وتابعت خلال حديثها لليوم السابع أن دور "سكينة" في مسلسل "عملة نادرة" كان حملا كبيرا، وتحديا كبيرا لها بسبب مساحة الدور الكبيرة، مشيرة أنها تحب العمل مع المخرج ماندو العدل، منذ أن شاركت معه كضيفة شرف في فيلم "صاحب المقام"، "لو طلبني أعدي بس من إمام الكاميرا هوافق".



فريدة سيف النصر

وعن شخصية "سكينة التي تجسدها خلال أحداث المسلسل، أشارت: "أنا فيا كتير من سكينة، فهي عاملة حادة وقوية رغم إنها ضعيفة قوي وبتحب عيالها أوي، وهي الوحيدة اللي كانت صح، وهي اللي حاسة بنادرة من الأول، خصوصا بعد الأحداث ما أوضحت إنها داخلة العيلة عشان تاخد بتار أبوها وبعدها أخوها، فكل اللي حست بيه سكينة كان هو الصح".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.