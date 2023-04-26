شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز: رد فعل "القومى للمرأة" على حضرة العمدة نجاح للمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد محمود عبد العزيز، خلال لقائه تليفزيون الخليج 365، إنه لا يوجد عمل فني يقدم إلا يكون له بعض الأهداف يريد أن يحققها، ومسلسل حضرة العمدة عرض العديد من القضايا، مثل قضية ختان الإناث والهجرة غير الشرعية وزواج القاصرات، وبالتأكيد ليس عليه أن يقدم حلولا ولكنه عرض المشاكل حتى يقوم المختصون بالنظر إليها ومحاولة حلها.

وتابع عبد العزيز: "سعيد جدا برد فعل المجلس القومي للمرأة تجاه قضية ختان الإناث، والبيانات التي أصدرها وأعتبر ذلك نجاحا كبيرا للمسلسل".

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وجسدت الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، وضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث قادت قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وواجهت انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.