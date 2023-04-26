شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة عبير صبرى: رغم صعوبة شخصيتى فى مسلسل جميلة وجدت إعجاب الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبرى، إن مسلسل جميلة له أكثر من رسالة ليس المثراث فقط، ولكن يناقش أيضا قضية الزوجة الأولى وأم الأولاد وتصرفاتها.

وأضافت الفنانة عبير صبرى، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنها قدمت خلال مسلسل جميلة، شخصية أنانية، تريد كل شيء لنفسها وضد أن تعيش الزوجة الثانية حياة مستقرة وتنجب ، وهى شخصية قد يعانى منها أسرة كثيرين .

وتابعت الفنانة عبير صبرى :"رغم صعوبة الشخصية في مسلسل جميلة وجدت حب وإعجاب الكثير من المشاهدين"، مستطردة :"مشهد تعنيف الطفل أنا ضده وكثير من الأمهات غير مؤهلات في تربية أطفالهن ويستخدمن أطفالهن كويلة للضغط على طليقها".