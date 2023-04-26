شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: أردت تقديم حالة جيدة وسعيدة للناس من خلال 1000 حمد الله على السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة يسرا، إنها لم تكن تريد في رمضان هذا العام سوى أن تضع بسمة في وجوه الناس من خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، متابعة :"كنت أريد تقديم عمل كوميدى خلال رمضان هذا العام، وكنت أريد تقديم حالة جيدة وسعيدة للناس".

وأضافت الفنانة يسرا، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، :"كل شخص يريد ابتسامة وضحكة وفرفشة وكنت أريد أن يبتسم الناس من قلبهم في رمضان".

وتابعت الفنانة يسرا :"كنت أريد أن أغير من جلدى هذا العام من خلال تقديم عمل كوميدى ولا أريد تقديم قالب واحد وأريد أن أنجح في كل الأشكال والقوالب التي أقدمها، واستطعنا أن نصل إلى 100 مليون على تيك توك وهذا لم أصل له طوال حياتى وهذا رقم قياسى ولم يحدث قبل ذلك وهذا يؤكد أننا نصل لكل الناس".

حول مشاركة مجموعة من الشباب معها في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة قالت الفنانة يسرا :"سعيدة بهم للغاية وهم متميزين للغاية، وسعيدة بمشاركة عنبة للغاية في المسلسل فهو شاب لديه قبل كبير ويدخل القلب ".