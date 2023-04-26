قيس عبدالفتاح .. التفاصيل الكاملة لحالته الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - طمئن الفنان قيس عبدالفتاح، جمهوره على صحته، إذ تحسنت وغادر المستشفى وهو الأن في طريقه إلى المنزل بعد استقرار حالته الصحية.

ونشر أحد أفراد عائلة الفنان قيس عبد الفناح، عبر صفحلت السوشيال ميديا، قائلا:"أن الفنان قيس تعرض إلى "دوخة شديدة" في المخ أثرت على حالته الصحية،ثم تم نقله على إثرها للمستشفي لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات اللازمة، وهو حاليا في حالة مستقره تماما وغادر المستشفي وفي طريقه للمنزل".

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وبدأت القصة عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث شارك أحد أصدقاء الفنان قيس عبدالفتاح، صورته بالمستشفى، عبر

حسابه على فيسبوك، وعلق:"ألف سلامة للفنان الكبير قيس عبد الفتاح.. يعالج حاليا في مستشفى مصر الدولي.. ندعو له ونتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله"

ومن المعروف أن، الفنان قيس عبد الفتاح بدأ مشواره الفني في فترة السبعينيات بأداء وتقديم أدوار صغيرة

ومن أبرز أعمال قيس عبدالفتاح الفنية : فيلم "خلي بالك من زوزو"، فيلم "على باب الوزير"، فيلم "أبي فوق الشجرة"، مسلسل "الأيام"، مسلسل "الأبطال ج1