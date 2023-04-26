سميرة سعيد تعود للأغانى الطربية بـ "زعلنا من بعض"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الديفا سميرة سعيد، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "زعلنا من بعض"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

وتعود سميرة سعيد من خلال "زعلنا من بعض" إلى نمط الأغنيات الطربية، وهى الأغنية التاسعة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى تقوم بطرح أغنياته على فترات متقاربة.

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أغنية "زعلنا من بعض" كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس، وإخراج نضال هانى.





وكانت قد طرحت المطربة سميرة سعيد برومو كليب "زعلنا من بعض" على حسابها الرسمى بموقع "أنستجرام"، وظهرت في البرومو وهي تقف أمام المايك، وعلقت على البرومو كاشفة عن اسم الأغنية، قائلة: "زعلنا من بعض قريبا".. ومن المقرر أن تطرح الديفا سميرة سعيد، آخر أغنيات الألبوم وهى أغنية "إنسان آلى" خلال الأسابيع المقبلة.



يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية أغنية "يامى" كلمات الشاعر ايمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع

موسيقى هانى يعقوب، وأغنية " كرباج " كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى طارق مدكور وأغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.. وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.. و " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، و "ما استريحتش" كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.