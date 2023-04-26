سميرة سعيد تطرح أحدث أغانيها "بعدنا عن بعض"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة "زعلنا من بعض"، وذلك عبر قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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تفاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة زعلنا من بعض

الأغنية من كلمات رمضان محمد، ألحان محمد رحيم، توزيع:أمير محروس، وتم طرح البرومو التشويقي لها مساء أمس الإثنين.

أحدث أغاني سميرة سعيد يامي

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ سميرة سعيد، من خلال أغنية "يامي"، التي سجلت أكثر من مليون و 400 ألف مشاهدة.

من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان بلال سرور، وتقول كلماتها"ياما قالولي لمي يا رافع لي ضغط دمي فيه زيك مرمي بس أعمل إيه ياما قالولي لمي و أنا أغمض

وأغمي اللي ما شالش همي مش باكية

عليه يامي ده أنا شفت كثير يامي تصبح على خير يامي كدة مش معقولة كان فخ كبير رضينا بالهم و أتاريه مش راضي بينا هو أنت كنت تطول تكلمني يا إبن اللذين يامي…يامي…يامي… يا ابن اللذين ياما قالولي هدي و أنا أكبر وأعدي مين شال حمل قدي أظن مافيش قلت لنفسي هجي البعد ساعات ينجي كان عندي حاجة أديهالك و بقى ماعنديش يامي أنا شفت كثير يامي تصبح على خير يامي كدة مش معقولة كان فخ كبير