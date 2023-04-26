شريهان عن وفاة هذا الإعلامي: “خبر مفجع ومش قادرة اصدق إنك مشيت بالسرعة دي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 06:58 مساءً - نعت الفنانة شريهان وفاة الإعلامي المصري حمادة عز الدين، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الأربعاء .

نشرت شريهان صورة للإعلامي الراحل عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن صدمتها وحزنها من خبر وفاته .

فكتبت: “بوست تقيل أوي على قلبي .. خبر مفجع وحزين ومش قادرة اصدق إنك مشيت بالسرعة دي” .

أضافت شريهان: “الله يرحمك يا حمادة عز الدين يا راجل يا طيب يا جدع .. هتوحشنا أوي أوي يا صديقي العزيز” .

كما حرص عدد من نجوم ونجمات الفن على نعي الإعلامي حمادة عز الدين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .

جاء من بينهم الفنان خالد النبوي، الذي كتب على موقع “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. الصديق الغالي حمادة عز الدين الله يرحمك برحمته الواسعة” .

فيما قال المؤلف تامر حبيب: “مع السلامة يا أطيب قلب وأجمل صاحب وأحن إنسان .. مش قادر أصدق إن كده خلاص .. هاتوحشنا قوي يا حمادة” .

تابع كاشفا عن موعد صلاة الجنازة على الفقيد: “صلاة الجنازة اليوم الأربعاء ٤/٢٦ من مسجد مصطفى محمود .. الفاتحة علي روحه الطاهرة” .

يذكر أن الإعلامي الراحل حمادة عز الدين يعد من رواد التلفزيون المصري، ومن أوائل الذين قدموا برنامج “صباح الخير يا مصر” كما كان من مقدمي “النشرة الفرنسية” .