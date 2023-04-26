الموت يفجع الوسط الفني في العراق

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 06:58 مساءً - أعلن الحساب الرسمي لقناة “الشرقية نيوز” على موقع التدوينات القصيرة “توتير” في تغريدة له، عن وفاة الشاعر كاظم السعدي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 75 عاما .
تضمنت التغريدة صورة للشاعر الراحل كاظم السعدي، وجاء في التعليق عليها: “وفاة الشاعر العراقي كاظم السعدي في محافظة أربيل بعد صراع مع المرض” .
وحرص عدد من النجوم على نعي الشاعر العراقي كاظم السعدي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء من بينهم الفنان وليد الشامي .
نشر وليد الشامي صورة ل “السعدي” عبر حسابه على “انستجرام”، وكتب في تعليقه عليها: “ببالغ الحزن والأسى أنعى أخي وصديقي وشريك نجاحاتي الشاعر الكبير كاظم السعدي .. إنا لله وإنا إليه راجعون” .
يذكر أن كاظم السعدي يعد من الشعراء الغنائيين العراقيين البارزين، حيث كتب الكثير من الأغاني العراقية المهمة لأبرز الفنانين العراقيين والعرب، منهم سعدون جابر، كاظم الساهر .
بالإضافة إلى وليد الشامي، حاتم العراقي، أصيل هميم، ديانا حداد، عاصي الحلاني، أصالة ، هاني شاكر، راشد الماجد .. وكانت آخر أغانيه هي أغنية “كلنا العراق” التي قام بغنائها حسين الجسمي .
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