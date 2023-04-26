من المطبخ .. سعد لمجرد يطهو ويرقص مع عائلته في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 05:47 مساءً - شارك الفنان سعد لمجرد متابعيه بمقطع فيديو استعرض من خلاله مهاراته في الطبخ وصنع الحلويات لعائلته وهم زوجته غيثة العلاكي، ووالدته نزهة الركراكي، ووالده البشير عبدو، إلى جانب بعض الأصدقاء .

ظهر سعد لمجرد في بداية الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع “انستجرام” في أحدث ظهور له بعد إطلاق سراحه مؤخرا، أثناء تواجده في أحد الأسواق لشراء مكونات الطعام الذي سيقوم بإعداده .

ثم تضمن الفيديو لقطات لسعد لمجرد وهو داخل المطبخ يعد طبق “باستا” وطبق من الحلويات ويرقص مع عائلته مع إعداده لهما في أجواء غلب عليها المرح والسعادة والحركات العفوية .

وفي نهاية المقطع قدم “لمجرد” الطعام لعائلته وأصدقائه الذين بدا عليهم الاستمتاع به وإعجابهم بمذاقه وسط تصفيق من جانبهم وتشجيعهم له .

وأرفق سعد لمجرد مقطع الفيديو بتعليق أعرب من خلاله عن سعادته واستمتاعه بما قام به من أجل عائلته، قائلا: “ليس بالضرورة أن يكون الطبخ الجيّد فاخراً .. كنت سعيداً وأنا أرى عائلتي تستمتع بطبخي” .

وكان قد نشر الفنان سعد لمجرد في الأيام الماضية مجموعة من الصور على “انستجرام”، وذلك في الظهور الأول له بعد إطلاق سراحه من محبسه بأحد السجون الفرنسية إثر الحكم القضائي الصادر بحقه بسجنه لمدة 6 سنوات لاتهامه باغتصاب شابة فرنسية عام 2016 .

ظهر سعد لمجرد في الصور برفقة زوجته غيثة العلاكي وأسرته، وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن سعادته بتواجده مع عائلته بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتقديره لكل شخص دعا له في أزمته .

فكتب قائلا: “الحمد لله عليها ساعة .. بغيت نشكر كل من دعا لي في كربتي، اللهم فرج همومكم وكربكم وبدلها بالأفراح والطمأنينة اللهم آمين” .

تابع: “قريت دعواتكم وبكيت من كثر الفرح، جازاكم الله خيرا والله يغفر لينا وليكم ويعطيكم كل ما تمنيتو ويجعلنا وإياكم من الفائزين برضا الله ورضا الوالدين دنيا وآخرة” .

أضاف “لمجرد”: “سامحوني على الحزن اللي عشتوه معايا، وحتى أنا كذلك بغيتكم تكونوا فرحانين حيت أنا وياكم عائلة وحدة” .

واصل: “سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين اهلي وأحبابي، وأعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب” .

استكمل سعد لمجرد: “اصدقائي الفنانين والفنانات والإعلاميين والصحفيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد أثلجتم قلبي .. لكم مني كل الحب والتقدير وتمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم وفي حياتكم” .

استطرد موجها رسالة إلى جمهوره: “مسك الختام، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم، “انا كنت في الماضي احبكم، الآن أنا مغرم بكم وقصة حبنا لن تنتهي ابدا مهما حصل”” .

وقال الفنان المغربي: “حفظكم الله وأهاليكم ومتعكم بالصحة والعافية وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ودفع بها عنكم كل بلاء” .

استكمل سعد لمجرد: “ملاحظة أخيرة كي يكون الأمر واضحا للكل، أنا الان حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة وأنجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي إيماننا وصبرنا مهما كانت الظروف” .

واختتم: “الأخبار الزوينة هي إنني أعلن الآن رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي “اش خبارك” هو 4 مايو بإذن الله، ألحان وكلمات وتوزيع ومكس ماستر أخي وعشيري وحبيبي جلال الحمداوي، غناء: حبيب فانزو سعد” .