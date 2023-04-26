كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 05:47 مساءً - تصدر هاشتاج “كلنا إليسا” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الساعات القليلة الماضية، وذلك على خلفية تغريدة نشرتها الفنانة اللبنانية إليسا .
حيث كتبت إليسا في تغريدتها دون الكشف عن ما تقصده أو تمر به: “حتى لو اضطررت للوقوف وحدي ضد العالم أجمع، سأقف شامخة وأنا أعلم أن الله بجانبي” .
وأثارت هذه التغريدة حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين عن سبب ما كتبته إليسا وإن كانت تعاني من أزمة في الوقت الحالي وتشعر بالحزن .
وبعد انتشار هاشتاج “كلنا إليسا”، خرجت الفنانة اللبنانية لتوضيح ما قصدته وشكر الجمهور على حبه ودعمه لها دائما، معربة عن حبها له .
فقالت: “أعلم كم تحبوني ويمكنني أن أشعر بقدر الحب في تغريداتكم، أنتم دعمي الوحيد والتغريدة لم تكن عنكم يا رفاق .. أعلم أنكم ستكونون بجانبي في أي قرار أتخذه .. أحبكم” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تغريدة غامضة لها .. هاشتاج “كلنا إليسا” يتصدر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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