بسبب تغريدة غامضة لها .. هاشتاج “كلنا إليسا” يتصدر تويتر

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 05:47 مساءً - تصدر هاشتاج “كلنا إليسا” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الساعات القليلة الماضية، وذلك على خلفية تغريدة نشرتها الفنانة اللبنانية إليسا .

حيث كتبت إليسا في تغريدتها دون الكشف عن ما تقصده أو تمر به: “حتى لو اضطررت للوقوف وحدي ضد العالم أجمع، سأقف شامخة وأنا أعلم أن الله بجانبي” .

وأثارت هذه التغريدة حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين عن سبب ما كتبته إليسا وإن كانت تعاني من أزمة في الوقت الحالي وتشعر بالحزن .

وبعد انتشار هاشتاج “كلنا إليسا”، خرجت الفنانة اللبنانية لتوضيح ما قصدته وشكر الجمهور على حبه ودعمه لها دائما، معربة عن حبها له .

فقالت: “أعلم كم تحبوني ويمكنني أن أشعر بقدر الحب في تغريداتكم، أنتم دعمي الوحيد والتغريدة لم تكن عنكم يا رفاق .. أعلم أنكم ستكونون بجانبي في أي قرار أتخذه .. أحبكم” .