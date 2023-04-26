ظهور نادر لشقيقات الفنانة هلا رشدي .. هل يشبهونها ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 05:47 مساءً - شاركت الفنانة هلا رشدي متابعيها بصورة جديدة لها تجمعها بشقيقتيها في ظهور نادر لهما على مواقع التواصل الاجتماعي .

نشرت هلا رشدي الصورة عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، وأرفقتها بتعليق تحدثت من خلاله عن قيمة ونعمة الأخوة ودورهم في حياة الفرد .

فكتبت: “إخواتك نعمة مالهاش عوض .. معاهم شنطة الذكريات، معاهم المشاكل بتهون والوجع بيخف والفرح بيتضاعف” .

تابعت هلا رشدي في تعليقها موجهة نصيحة إلى متابعيها: “ما تسمحش لشيطان إنس كان أو جن يدخل بينكم ولو بهزار” .

وفي سياق آخر، كانت قد شاركت هلا رشدي، وكورال دار الأوبرا المصرية، في احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وشهدت هذه الاحتفالية حضور أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية من أبطال القوات المسلحة والشرطة وكذا الأطفال من ذوي الهمم والأطفال الأيتام .