كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 05:47 مساءً - شاركت الفنانة هلا رشدي متابعيها بصورة جديدة لها تجمعها بشقيقتيها في ظهور نادر لهما على مواقع التواصل الاجتماعي .
نشرت هلا رشدي الصورة عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، وأرفقتها بتعليق تحدثت من خلاله عن قيمة ونعمة الأخوة ودورهم في حياة الفرد .
فكتبت: “إخواتك نعمة مالهاش عوض .. معاهم شنطة الذكريات، معاهم المشاكل بتهون والوجع بيخف والفرح بيتضاعف” .
تابعت هلا رشدي في تعليقها موجهة نصيحة إلى متابعيها: “ما تسمحش لشيطان إنس كان أو جن يدخل بينكم ولو بهزار” .
وفي سياق آخر، كانت قد شاركت هلا رشدي، وكورال دار الأوبرا المصرية، في احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وشهدت هذه الاحتفالية حضور أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية من أبطال القوات المسلحة والشرطة وكذا الأطفال من ذوي الهمم والأطفال الأيتام .
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لشقيقات الفنانة هلا رشدي .. هل يشبهونها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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