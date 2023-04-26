شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "يوم 13" لأحمد داود يتخطى 11 مليون جنيه فى الأسبوع الأول من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود فى المركز الثانى فى ترتيب قائمة إيرادات أفلام العيد، إذ حصد الفيلم خلال الأسبوع الأول من عرضه 11 مليونا و96 ألفا و848 جنيها.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



فيلم يوم 13

ويبدأ الإعلان بموسيقى وأجواء مخيفة يغلب عليها الظلام، مع جملة غامضة "البعض يعتقد في عالم الأرواح.. والبعض الآخر لا يعتقد"، ويظهر أحمد داود وهو يتحدث حول المبيت فى قصر مسكون والحاجة لنفى تلك الشائعة حتى يتمكن من بيعه، كما يظهر من الإعلان وقوع الفيلم فى زمنين مختلفين، حيث يظهر مع داود كل من شريف منير ودينا الشربيني، فيما تظهر جومانا مراد وأحمد زاهر ومحمود عبد الغني ونسرين أمين في زمن قديم، فيما تقع ظواهر غريبة داخل المنزل مع صرخات نسائية وزجاج ينكسر يتم الكشف عن وقوع جريمة قتل داخل القصر.

‎واحتفل النجمان أحمد داود ومحمود عبد الغني بعرض فيلم "يوم 13"، والذى ينافس في موسم عيد الفطر المبارك، الجمعة الماضية، داخل إحدى سينمات مدينة نصر أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية ثلاثى الأبعاد.