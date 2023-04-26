شكرا لقرائتكم خبر عن 57 مليون جنيه إجمالى إيرادات أفلام عيد الفطر فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد شباك تذاكر دور العرض السينمائية المختلفة خلال الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 57 مليونا و633 ألفا و967 جنيها، نتيجة تنافس 7 أفلام مختلفة خلال موسم عيد الفطر 2023.

وتصدر فيلم "هارلي" لمحمد رمضان إيرادات الأسبوع، إذ اقترب من تحقيق 25 مليون جنيه، يليه فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، الذي احتل المركز الثاني في ترتيب الإيرادات متخطيا 11 مليون جنيه.



فيلم هارلي

بينما جاء في المركز الثالث الفيلم الكوميدي "ابن الحاج أحمد"، بطولة شيكو وسيد رجب ورحمة أحمد، الذي حقق الأسبوع الماضي 8 ملايين و228 ألف جنيه، يليه فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين، الذي حصد 8 ملايين و193 ألف جنيه في أسبوع.



فيلم ابن الحاج أحمد

واحتل المركز الخامس في قائمة الإيرادات فيلم "رمسيس باريس" بطولة النجمة هيفاء وهبي، إذ سجل إيرادات بلغت مليونين و387 ألف جنيه، بينما تذيل فيلمي "مغامرات كوكو"، و"ساعة إجابة" الإيرادات الأسبوعية، حيث حقق فيلم مغامرات كوكو مليونا و887 ألف جنيه، أما فيلم ساعة إجابة حصد 884 ألفا و992 جنيها.